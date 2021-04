Maradona, l’ex compagna: “Cure mediche inadeguate, li voglio in galera” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Sapevano che sarebbe successo. Li voglio tutti in galera“. Questo lo sfogo di Veronica Ojeda, ex compagna di Maradona dal quale ha avuto Diego Fernando, il cui rappresentante legale Mario Baudry è l’attuale partner. Entrambi, in un documentario prodotto dal canale “Todo Noticias”, mettono sotto accusa il trattamento ricevuto dall’ex Pibe de Oro nelle settimane che hanno preceduto la sua morte, avvenuta lo scorso novembre. “Quando avevano bisogno che stesse bene, venivano un giorno prima e gli facevano la flebo perché fosse in grado di firmare quello che doveva firmare, altrimenti lo lasciavano così com’era, a bere vino” ha spiegato Ojeda sulle Cure ricevuto dall’ex fuoriclasse argentino. “Fosse stato in qualsiasi altra casa, oggi sarebbe vivo” chiosa Baudry, “dalle ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) “Sapevano che sarebbe successo. Litutti in“. Questo lo sfogo di Veronica Ojeda, exdidal quale ha avuto Diego Fernando, il cui rappresentante legale Mario Baudry è l’attuale partner. Entrambi, in un documentario prodotto dal canale “Todo Noticias”, mettono sotto accusa il trattamento ricevuto dalPibe de Oro nelle settimane che hanno preceduto la sua morte, avvenuta lo scorso novembre. “Quando avevano bisogno che stesse bene, venivano un giorno prima e gli facevano la flebo perché fosse in grado di firmare quello che doveva firmare, altrimenti lo lasciavano così com’era, a bere vino” ha spiegato Ojeda sullericevuto dalfuoriclasse argentino. “Fosse stato in qualsiasi altra casa, oggi sarebbe vivo” chiosa Baudry, “dalle ...

