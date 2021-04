L’uomo che ha provato a fermare il Next Generation Eu (Di giovedì 22 aprile 2021) La Corte Costituzionale tedesca, il Bundesverfassungsgericht, ha rigettato il ricorso d’urgenza contro Next Generation EU, dando di fatto il nulla osta affinché il presidente federale Frank-Walter Steinmeier firmi la legge di adesione tedesca allo strumento europeo di contrasto agli effetti della pandemia. La legge era già stata approvata a marzo da entrambe le Camere, ma un ricorso presentato da Bernd Lucke, economista anti-euro e fondatore di Alternative für Deutschland, ha costretto la Corte a fermare temporaneamente l’iter di approvazione, impedendo a Steinmeier di ratificare il testo in attesa di un responso da parte dei giudici di Karlsruhe. L’argomentazione alla base del ricorso si basava sul fatto che una parte rilevante dei 750 miliardi previsti da Next Generation EU sarà finanziata tramite ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 aprile 2021) La Corte Costituzionale tedesca, il Bundesverfassungsgericht, ha rigettato il ricorso d’urgenza controEU, dando di fatto il nulla osta affinché il presidente federale Frank-Walter Steinmeier firmi la legge di adesione tedesca allo strumento europeo di contrasto agli effetti della pandemia. La legge era già stata approvata a marzo da entrambe le Camere, ma un ricorso presentato da Bernd Lucke, economista anti-euro e fondatore di Alternative für Deutschland, ha costretto la Corte atemporaneamente l’iter di approvazione, impedendo a Steinmeier di ratificare il testo in attesa di un responso da parte dei giudici di Karlsruhe. L’argomentazione alla base del ricorso si basava sul fatto che una parte rilevante dei 750 miliardi previsti daEU sarà finanziata tramite ...

