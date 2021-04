LIVE Tour of the Alps in DIRETTA: fuggitivi e gruppo sul Passo Campo Carlo Magno. Distacco invariato (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 L’andatura del Team BikeExchange ha portato ad un riavvicinamento nei confronti dei battistrada. 13.28 Grande collaborazione nel gruppetto dei nove battistrada. 13.23 team BikeExchange costantemente in testa al gruppo a fare l’andatura. 13.18 1’38” è il gap tra i nove battistrada e il gruppo ai piedi del Passo Campo Carlo Magno. 13.12 Luis Leon Sanchez passa per primo al traguardo volante di Dimaro. 13.08 Nel frattempo ricordiamo la composizione della fuga odierna: Attila Valter (Groupama-FDJ), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek), Luis Leon Sanchez (Astana), Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Nicolas Prodhomme (Ag2r-Citroen), ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 L’andatura del Team BikeExchange ha portato ad un riavvicinamento nei confronti dei battistrada. 13.28 Grande collaborazione nel gruppetto dei nove battistrada. 13.23 team BikeExchange costantemente in testa ala fare l’andatura. 13.18 1’38” è il gap tra i nove battistrada e ilai piedi del. 13.12 Luis Leon Sanchez passa per primo al traguardo volante di Dimaro. 13.08 Nel frattempo ricordiamo la composizione della fuga odierna: Attila Valter (Groupama-FDJ), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek), Luis Leon Sanchez (Astana), Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Nicolas Prodhomme (Ag2r-Citroen), ...

