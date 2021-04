L’ecommerce di Shopify entra sui cataloghi di Pinterest

Leggi su wired

(Di giovedì 22 aprile 2021) Collaborazione tra(foto)Una vetrina di social commerce in più su, disponibile per 1,7 milioni di merchant attivi su, che potranno così raggiungere la platea di 450 milioni di utenti presenti sulla “piattaforma di ispirazione visiva”. È questa la nuova opportunità offerta da un ampliamento della partnership tra le due compagnie, estesa a 27 nuovi paesi del mondo. Tra questi c’è l’Italia, insieme a Spagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Brasile e Australia. Attraverso il canale, i commercianti potranno trasferire i loro prodotti presenti sul, su un catalogo del social network, convertendoli in “Pin prodotto” acquistabili. “Il 97% delle ricerche più popolari ...