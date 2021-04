Le (indegne) accuse 5s per coprire il fango di Grillo (Di giovedì 22 aprile 2021) L'inchiesta sul figlio di Grillo accusato di stupro finisce in politica quando il comico entra a gamba tesa con un video vergognoso. Il M5s, già in crisi per la rottura con Casaleggio, sprofonda nel baratro. Per risollevarsi lancia accuse infamanti contro Salvini Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) L'inchiesta sul figlio diaccusato di stupro finisce in politica quando il comico entra a gamba tesa con un video vergognoso. Il M5s, già in crisi per la rottura con Casaleggio, sprofonda nel baratro. Per risollevarsi lanciainfamanti contro Salvini

Ultime Notizie dalla rete : indegne accuse Le (indegne) accuse 5s per coprire il fango di Grillo ... i grillini non solo non riescono a condannare il capo ma, pur di risollevarsi dal baratro in cui sono sprofondati, si mettono a lanciare accuse infamanti contro Matteo Salvini e Giulia Bongiorno . È ...

Dopo video Grillo sottosegretario Macina attacca Bongiorno, è bufera Parole che la stessa Bongiorno ha bollato subito come 'fantasiose, gravissime accuse' a suo carico. ... insultanti e indegne di un membro del governo. La Lega chiede dimissioni immediate'. 'La Ministra ...

