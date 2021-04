Le clausole vincolanti e le minacce di Boris Johnson ai club inglesi (Di giovedì 22 aprile 2021) Ascesa e caduta della Super League sono state rapidissime. Tanto inatteso l’annuncio della sua formazione, tanto sorprendente la velocità con cui la maggior parte dei suoi club fondatori ha deciso di non voler più partecipare. La prima società a prendere le distanze è stata il Manchester City, poi hanno fatto seguito le altre inglesi, alla fine anche l’Atlético Madrid e le italiane. Nel comunicato della Juventus però si parla di «infattibilità per come proposta in origine», non di uscita dalla nuova competizione. Anche il Milan non dice esplicitamente di essere uscita dalla società organizzatrice. Un dettaglio non marginale. Come scrive il Financial Times, i club fondatori hanno firmato accordi vincolanti – l’aveva annunciato anche Florentino Perez in diretta tv – e in caso di abbandono «dovrebbero pagare centinaia di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 aprile 2021) Ascesa e caduta della Super League sono state rapidissime. Tanto inatteso l’annuncio della sua formazione, tanto sorprendente la velocità con cui la maggior parte dei suoifondatori ha deciso di non voler più partecipare. La prima società a prendere le distanze è stata il Manchester City, poi hanno fatto seguito le altre, alla fine anche l’Atlético Madrid e le italiane. Nel comunicato della Juventus però si parla di «infattibilità per come proposta in origine», non di uscita dalla nuova competizione. Anche il Milan non dice esplicitamente di essere uscita dalla società organizzatrice. Un dettaglio non marginale. Come scrive il Financial Times, ifondatori hanno firmato accordi– l’aveva annunciato anche Florentino Perez in diretta tv – e in caso di abbandono «dovrebbero pagare centinaia di ...

Advertising

infoitsport : Superlega, non è finita: fra clausole d'uscita e contratti vincolanti, chi è rimasto può fare causa a chi è uscito - Jane_J24 : RT @BianconeriZonIt: ?? Financial Times: ?? I club della Super League hanno firmato contratti vincolanti. ?? Clausole sanzionatorie di centi… - mhd_david : RT @BianconeriZonIt: ?? Financial Times: ?? I club della Super League hanno firmato contratti vincolanti. ?? Clausole sanzionatorie di centi… - supercicciolo : RT @BianconeriZonIt: ?? Financial Times: ?? I club della Super League hanno firmato contratti vincolanti. ?? Clausole sanzionatorie di centi… - _Introducing_me : RT @BianconeriZonIt: ?? Financial Times: ?? I club della Super League hanno firmato contratti vincolanti. ?? Clausole sanzionatorie di centi… -