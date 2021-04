Isola dei Famosi, Iva Zanicchi dura sui naufraghi: “Devo dirvi una cosa” (Di giovedì 22 aprile 2021) durante la puntata di “Casa Chi” dedicata a L’Isola dei Famosi, l’osservata speciale, Iva Zanicchi si scaglia contro i naufraghi Questa sera, ne vedremo davvero delle belle a L’Isola dei… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021)nte la puntata di “Casa Chi” dedicata a L’dei, l’osservata speciale, Ivasi scaglia contro iQuesta sera, ne vedremo davvero delle belle a L’dei… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - frenchlady87 : RT @Marqs20876: Viviamo in un paese in cui #ChefRubio può dire 'Infame te ne hanno date poche' a #Brumotti. Dove #Grillo difende il figlio… - Ludus : RT @Marqs20876: Viviamo in un paese in cui #ChefRubio può dire 'Infame te ne hanno date poche' a #Brumotti. Dove #Grillo difende il figlio… -