Indonesia, sottomarino scomparso: restano solo poche ore di ossigeno (Di giovedì 22 aprile 2021) Mobilitati sei navi, un elicottero e 400 persone per rilevare Kri Nanggala - 402 con 53 membri dell'equipaggio sparito dai radar durante una esercitazione con dei siluri a 100 km dalla costa di ...

