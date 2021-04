How I Met Your Mother: annunciato il sequel su Hulu! (Di giovedì 22 aprile 2021) È di una manciata di ore fa la notizia ufficiale: sta per arrivare la serie tv sequel di How I Met Your Mother, con protagonista Hilary Duff! Come riportato da Variety, una delle più famose sit-com al mondo avrà uno spin-off che andrà in onda sulla piattaforma streaming Hulu.Molto difficilmente rivedremo nella serie i nostri amati Ted, Robin, Barney, Marshall e Lily, un duro colpo per tutti i fan che ancora speravano in un qualche ritorno dei nostri tanto adorati protagonisti. How I Met Your… Father, un primo sguardo alla trama del sequel Hilary Duff, la nuova protagonista racconterà ai suoi figli la storia di come ha conosciuto il papà. Credits: WebSiamo nel futuro, non ben precisato, e la nostra protagonista Sophie (Hilary Duff) racconterà ai suoi figli la fantastica(?) storia di come ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) È di una manciata di ore fa la notizia ufficiale: sta per arrivare la serie tvdi How I Met, con protagonista Hilary Duff! Come riportato da Variety, una delle più famose sit-com al mondo avrà uno spin-off che andrà in onda sulla piattaforma streaming Hulu.Molto difficilmente rivedremo nella serie i nostri amati Ted, Robin, Barney, Marshall e Lily, un duro colpo per tutti i fan che ancora speravano in un qualche ritorno dei nostri tanto adorati protagonisti. How I Met… Father, un primo sguardo alla trama delHilary Duff, la nuova protagonista racconterà ai suoi figli la storia di come ha conosciuto il papà. Credits: WebSiamo nel futuro, non ben precisato, e la nostra protagonista Sophie (Hilary Duff) racconterà ai suoi figli la fantastica(?) storia di come ha ...

Advertising

GossipItalia3 : Chi è Hilary Duff: vita privata e carriera della nuova protagonista di “How I met your mother” #gossipitalianews - ChildOfKarn : @aedan83 Sì e poi faranno How I met soreta? Spin-off in un convento? - cyrusmiile : A me How i met your mother non piace per niente, però lo Spin Off voglio guardarlo perché amo troppo Hilary Duff ? - Meries_ : RT @timetoewill: L'unica cosa che ho da dire sul reboot di How I Met Your Mother è: spero Ted Mosby marcisca all'inferno. - imcharliela : Ho sentimenti contrastanti #HIMYM -