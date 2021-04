Giornata della Terra, community Qvc attenta e consapevole (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - In occasione della Giornata della Terra, Qvc, il retailer multimediale dello shopping e dell'intrattenimento, diffonde i risultati di una ricerca svolta tra le proprie clienti per sondare l'importanza della sostenibilità nell'orientare le scelte di acquisto. Il sondaggio, condotto in Italia, Uk e Germania, tratteggia il profilo di una clientela particolarmente attenta e consapevole. In particolare, in Italia si registra un particolare interesse nei confronti delle origini e delle caratteristiche dei prodotti, con ben il 96% delle clienti che dichiara di essere interessata a ricevere sempre più informazioni relative ai prodotti (contro il 79% in Uk e l'82% in Germania). A partire dalla categoria beauty, dove le clienti Qvc cercano prodotti non testati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - In occasione, Qvc, il retailer multimediale dello shopping e dell'intrattenimento, diffonde i risultati di una ricerca svolta tra le proprie clienti per sondare l'importanzasostenibilità nell'orientare le scelte di acquisto. Il sondaggio, condotto in Italia, Uk e Germania, tratteggia il profilo di una clientela particolarmente. In particolare, in Italia si registra un particolare interesse nei confronti delle origini e delle caratteristiche dei prodotti, con ben il 96% delle clienti che dichiara di essere interessata a ricevere sempre più informazioni relative ai prodotti (contro il 79% in Uk e l'82% in Germania). A partire dalla categoria beauty, dove le clienti Qvc cercano prodotti non testati ...

