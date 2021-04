Fuoco di Sant'Antonio tra gli effetti del Pfizer-BioNtech? La verità (Di giovedì 22 aprile 2021) L'herpes zoster non è uno degli effetti collaterali dato dal vaccino contro il Covid-19. Covid, herpes non è tra gli effetti collaterali del vaccino Pfizer su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) L'herpes zoster non è uno deglicollaterali dato dal vaccino contro il Covid-19. Covid, herpes non è tra glicollaterali del vaccinosu Notizie.it.

Advertising

fachetti3333 : RT @fanpage: L’emersione di alcuni casi di “Fuoco di Sant’Antonio” in donne vaccinate contro il coronavirus SARS-CoV-2 ha scatenato voci co… - PulitiElena : RT @fanpage: L’emersione di alcuni casi di “Fuoco di Sant’Antonio” in donne vaccinate contro il coronavirus SARS-CoV-2 ha scatenato voci co… - fanpage : L’emersione di alcuni casi di “Fuoco di Sant’Antonio” in donne vaccinate contro il coronavirus SARS-CoV-2 ha scaten… - sariceratopo : @mmorphine_ 'Se medicina fosse facile saremmo tutti medici' Eppure è comunque pieno di cani che non distinguono una… - ourvenice : RT @SimonVenturini: ?? #VENEZIA • Il #20aprile 1797, per l'unica volta nella sua storia, dal Forte di Sant'Andrea, primo avamposto di difesa… -