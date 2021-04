Fdi: campo rom sotto la Tangenziale sgomberato grazie a noi (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Questa mattina, grazie ai nostri continui esposti presentati alle Forze dell’Ordine, e’ stato sgomberato il campo rom abusivo sotto lo svincolo della Tangenziale davanti a via Somalia. Un risultato ottenuto insieme al comitato di quartiere Trieste Salario No Roghi Tossici e alle continue segnalazione dei cittadini.” “Oggi e’ una giornata importante per il quartiere e per questo vogliamo ringraziare le Forze dell’Ordine,e la Polizia Municipale, mentre le istituzioni municipali e comunali hanno permesso e permettono, come nel caso di via Mascagni, il prolificarsi di campi abusivi e discariche abusive nel nostro quartiere, causa principale dei quotidiani roghi tossici che ci avvelenano.” “Da parte nostra continueremo a vigilare e a denunciare l’illegalita’ dei campi abusivi, aspettando lo sgombero ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Questa mattina,ai nostri continui esposti presentati alle Forze dell’Ordine, e’ statoilrom abusivolo svincolo delladavanti a via Somalia. Un risultato ottenuto insieme al comitato di quartiere Trieste Salario No Roghi Tossici e alle continue segnalazione dei cittadini.” “Oggi e’ una giornata importante per il quartiere e per questo vogliamo ringraziare le Forze dell’Ordine,e la Polizia Municipale, mentre le istituzioni municipali e comunali hanno permesso e permettono, come nel caso di via Mascagni, il prolificarsi di campi abusivi e discariche abusive nel nostro quartiere, causa principale dei quotidiani roghi tossici che ci avvelenano.” “Da parte nostra continueremo a vigilare e a denunciare l’illegalita’ dei campi abusivi, aspettando lo sgombero ...

