Etiopia | proteste in sette città dell’Amhara | “Stop al genocidio”

ROMA – Nella regione etiopica dell'Amhara si sono tenute proteste di piazza in almeno sette città, compreso il capoluogo Bahir Dar, per dire basta alle violenze tra comunità che hanno causato in poche settimane decine di morti. Le comunità locali, riporta la testata Addis Standard, hanno invocato la pace e chiesto misure per fermare l'ondata di violenze, ma soprattutto hanno espresso il loro dissenso contro il Partito della prosperità, che è al governo, e contro il primo ministro Abiy Ahmed Ali, accusato di non fare abbastanza per favorire la riconciliazione nazionale.

