Diletta Leotta nega la crisi con Can Yaman

(Di giovedì 22 aprile 2021)smentisce l’addio da Can: “Il matrimonio non è saltato… – ha chiarito la conduttrice al microfono di Striscia la Notizia mentre Valerio Staffelli le porgeva un Tapiro d’Oro. La storia d’amore è vera e sono molto felice”. Sarà, ma intanto lui si è tolto in tutta fretta dai social ed è volato

Advertising

VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - ebuggato : Sto per dire una cosa forte. Giulia Mizzoni >>> Diletta Leotta - melomenotanto : RT @Frank85387120: Diletta Leotta - _martinasr_ : Ah oggi c'è la cugina di Diletta Leotta - goldrek75 : @simonettariccix Si è venuta Diletta Leotta a portarmi le scarpe ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Vanity Fair Italia

Laè bellissima in uno scatto su instagram in cui appare a bordo a campo con un impermeabile e le treccine ai capellisempre più bella sul campo, nell'ultima foto condivisa su instagram appare con indosso un'impermeabile e le treccine ai capelli, fantastica. Nella didascalia ricorda quanto è importante ...Can Yaman esi sono lasciati per il matrimonio?/ Lei frena e lui... LUCA WARD: "I PRIMI TEMPI IN CUI LAVORAVO NON MI PIACEVO" Sulle prime esperienze nel mondo del doppiaggio Luca Ward ..."Sono affezionata moltissimo a tutti, perché crescono con te. Sono legata ad Arisa, ma anche Diletta Leotta mi diverte molto, e lei è stata molto carina: non si è arrabbiata per la parodia ed è sempre ...Nel corso della serata di oggi vi daremo le anticipazioni della sesta puntata del serale di Amici 2021. Ci sarà un solo eliminato ed è ancora mistero sugli ospiti. Ma è iniziato il toto nomi sulle pro ...