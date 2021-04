Denise Pipitone, a “Chi l’ha visto?” spuntano intercettazioni inedite e parole-bomba (video) (Di giovedì 22 aprile 2021) A Chi l’ha visto? si parla ancora di Denise Pipitone. E questa volta spuntano intercettazioni inedite che complicano il caso della bambina di Mazara Del Vallo scomparsa a 4 anni nel 2004. E che potrebbero fare ipotizzare una possibile riapertura del caso. Il caso di Denise nuovamente a Chi l’ha visto? Ospite di Federica Sciarelli su Rai 3, la mamma della piccola, Piera Maggio, ha cercato di ricostruire quanto successo dal giorno della scomparsa in poi. Il primo errore risalirebbe al 2 settembre 2004, giorno successivo alla scomparsa di Denise, quando venne redatto un verbale dalla Questura di Trapani. A quanto pare, infatti, le forze dell’ordine erano convinte di aver ispezionato la casa di Anna ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) A Chi? si parla ancora di. E questa voltache complicano il caso della bambina di Mazara Del Vallo scomparsa a 4 anni nel 2004. E che potrebbero fare ipotizzare una possibile riapertura del caso. Il caso dinuovamente a Chi? Ospite di Federica Sciarelli su Rai 3, la mamma della piccola, Piera Maggio, ha cercato di ricostruire quanto successo dal giorno della scomparsa in poi. Il primo errore risalirebbe al 2 settembre 2004, giorno successivo alla scomparsa di, quando venne redatto un verbale dalla Questura di Trapani. A quanto pare, infatti, le forze dell’ordine erano convinte di aver ispezionato la casa di Anna ...

Advertising

SecolodItalia1 : Denise Pipitone, a “Chi l’ha visto?” spuntano intercettazioni inedite e parole-bomba (video) - infoitcultura : Denise Pipitone, dubbi sui depistaggi: le nuove intercettazioni - infoitcultura : Denise Pipitone, la madre Piera Maggio: 'Penso che Anna Corona si fosse infatuata di me' - - infoitcultura : Denise Pipitone, Piera Maggio: 'Troppe bugie dall'inizio, errori che non si potranno recuperare' - infoitcultura : Denise Pipitone, Piera Maggio rivela: 'Anna era infatuata di me' -