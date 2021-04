(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) – “Riaprire è necessario. Ma dobbiamo farlo in sicurezza e in modo irreversibile. Il governo ha deciso un calendario di riaperture ragionevole. Si è assunto un rischio calcolato. Dobbiamo sostenere questa scelta, evitando il gioco del più uno”. Lo ha detto Antonioin aula al Senato nel dibattito sul Def. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Def: Misiani ‘l’Italia ha bisogno di un patto per la ricostruzione’ - #Misiani #‘l’Italia #bisogno #patto - TV7Benevento : Def: Misiani, 'l'Italia ha bisogno di un patto per la ricostruzione'... - gianluzappo : RT @formichenews: Imprese, riaperture e Recovery. L’agenda di #Draghi convince. Parla @antoniomisiani L'intervista di @gianluzappo htt… - formichenews : Imprese, riaperture e Recovery. L’agenda di #Draghi convince. Parla @antoniomisiani L'intervista di @gianluzappo… -

Ultime Notizie dalla rete : Def Misiani

Metro

Ma, per Antonio, ex viceministro dell'Economia nel governo Conte - bis e oggi responsabile Economia del Pd, vale la pena tentare. Il premier Draghi ha indicato il 26 aprile come una data di ...Basta leggere l'introduzione al. Poche pagine, ridotte all'essenziale. Poi spazio ai numeri. E ... il viceministro Antonioe il sottosegretario Pier Paolo Baretta, mentre oggi c'è un ...Condividi questo articolo:Roma, 22 apr (Adnkronos) – “Riaprire è necessario. Ma dobbiamo farlo in sicurezza e in modo irreversibile. Il governo ha deciso un calendario di riaperture ragionevole. Si è ...Intervista all'ex viceministro, oggi responsabile Economia dei dem. Sulle riaperture il Paese voleva una road map e il premier l'ha data ...