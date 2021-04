Daydreamer anticipazioni: Sanem sconvolta per Can lo aiuta a recuperare la memoria e acquista la vecchia Fikri Harika (Di giovedì 22 aprile 2021) Sanem riporta tutti alla vecchia “Fikri Harika” per aiutare Can a recuperare la memoria Nihat osserva che forse sarebbe stato meglio che lui e Mevkibe non venissero alla tenuta. E’ deluso perché Can non è rimasto con loro, partecipando alla festa di bentornato. Aziz gli risponde che il figlio, dopo quello che ha passato, è stanco e deve riposarsi. Huma lamenta che non avrebbe dovuto portarlo lì, ma prendersi cura di lui a casa propria. Mihriban, risentita, fa presente all’ex moglie del fidanzato che Can ha perso la memoria, non la sua libertà. Mevkibe decide di andarsene e Nihat è d’accordo, ma Sanem li ferma: ha una grande idea! Ricorda che il dottore ha detto che Can ha bisogno di tornare alla sua vita precedente il prima possibile, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 aprile 2021)riporta tutti alla” perre Can alaNihat osserva che forse sarebbe stato meglio che lui e Mevkibe non venissero alla tenuta. E’ deluso perché Can non è rimasto con loro, partecipando alla festa di bentornato. Aziz gli risponde che il figlio, dopo quello che ha passato, è stanco e deve riposarsi. Huma lamenta che non avrebbe dovuto portarlo lì, ma prendersi cura di lui a casa propria. Mihriban, risentita, fa presente all’ex moglie del fidanzato che Can ha perso la, non la sua libertà. Mevkibe decide di andarsene e Nihat è d’accordo, mali ferma: ha una grande idea! Ricorda che il dottore ha detto che Can ha bisogno di tornare alla sua vita precedente il prima possibile, ...

