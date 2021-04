Coprifuoco: ecco perché non resterà fino al 31 luglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Coprifuoco non è destinato a restare fino al 31 luglio. È quanto si apprende da fonti di governo, secondo le quali: “la cabina di regia agirà sulla base dell’andamento dei dati”. Il 26 aprile, come noto, sarà il turno di riaprire per quei ristoranti con disponibilità di posti all’aperto. E il governo già discute su possibili allentamenti futuri delle misure. Uno di questi è proprio il Coprifuoco, per il quale si è parlato di un prolungamento fino alle 23. Si è anche però parlato di un mantenimento dello stesso per gran parte dell’estate, e cioè fino al 31 luglio. Su quest’ultimo punto, però, vengono mostrate non poche riserve. Intanto, una cosa certa è che il Coprifuoco resterà per almeno tutto il mese di maggio e poi verrà ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilnon è destinato a restareal 31. È quanto si apprende da fonti di governo, secondo le quali: “la cabina di regia agirà sulla base dell’andamento dei dati”. Il 26 aprile, come noto, sarà il turno di riaprire per quei ristoranti con disponibilità di posti all’aperto. E il governo già discute su possibili allentamenti futuri delle misure. Uno di questi è proprio il, per il quale si è parlato di un prolungamentoalle 23. Si è anche però parlato di un mantenimento dello stesso per gran parte dell’estate, e cioèal 31. Su quest’ultimo punto, però, vengono mostrate non poche riserve. Intanto, una cosa certa è che ilper almeno tutto il mese di maggio e poi verrà ...

