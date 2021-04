Chef Rubio contro Vittorio Brumotti dopo l'aggressione a Roma: “Sei un infame, te ne hanno date poche" (Di giovedì 22 aprile 2021) Vittorio Brumotti è stato aggredito a Roma nel quartiere del Quarticciolo ma lo Chef Rubio ha attaccato duramente via social l'inviato di Striscia la Notizia. Chef Rubio, si sa, non è uno che le manda a dire, e ora lo sa bene anche Vittorio Brumotti: dopo l'aggressione, l'ennesima, di cui l'inviato di Striscia la Notizia è stato vittima a Roma, Gabriele Rubini ha scritto un duro post contro di lui su Twitter. Vittorio Brumotti è stato aggredito, insieme al giornalista Vincenzo Rubano e al cameraman che li accompagnava, nel quartiere Romano del Quarticciolo mentre stava filmando alcune scene relative allo spaccio di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021)è stato aggredito anel quartiere del Quarticciolo ma loha attaccato duramente via social l'inviato di Striscia la Notizia., si sa, non è uno che le manda a dire, e ora lo sa bene anchel', l'ennesima, di cui l'inviato di Striscia la Notizia è stato vittima a, Gabriele Rubini ha scritto un duro postdi lui su Twitter.è stato aggredito, insieme al giornalista Vincenzo Rubano e al cameraman che li accompagnava, nel quartiereno del Quarticciolo mentre stava filmando alcune scene relative allo spaccio di ...

rubio_chef : Domani me compro un ber monopattino, chiamo qualche amico mio disoccupato con la camera e me metto a gira’ per gli… - rubio_chef : Coloni ebrei si esaltano nel condividere video in cui mostrano aggressioni, pestaggi e insulti ai danni dei nativi… - rubio_chef : Dove sta l’inneggio? C’è il rammarico semmai che tutte le pizze che ha preso negli anni (un po’ gli piace, sennò no… - giuseppeMI1998 : Brumotti aggredito a Roma, l'attacco di Chef Rubio: 'Infame, troppe poche te ne hanno date' - ValerioErcolino : @rubio_chef L’infame sei te, pezzente cagasotto!! -