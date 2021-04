Calciomercato Inter | il rinforzo a centrocampo può essere un ex | l’indiscrezione

(Di giovedì 22 aprile 2021) Per completare la linea mediana a disposizione di Antonio Conte l’starebbe pensando a un clamoroso ritorno.dalla Spagna L’a caccia di unper completare con un giocatore fisico la mediana a disposizione del tecnico Antonio Conte. L’idea sarebbe quella di riportare a Milano una vecchia conoscenza. Il nome che trapela tramite fichajes.net sarebbe quello dell’attuale centrocampista dell’Atletico Madrid Goffrey Kondogbia, il giocatore non sarebbe contento del minutaggio che il Cholo Simeone gli ha concesso finore e potrebbe cambiare aria in estate: alla finestra proprio la sua ex, l’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

WithYouFC : RT @fcin1908it: Di Marzio: 'Nessun dubbio, Conte resta all'Inter. Lui e Marotta attendono l'arrivo di Zhang' - BombeDiVlad : DALLA SPAGNA - L’#Inter pensa al ritorno di un’ex ??Ecco di chi si tratta #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - MCalcioNews : #Inter, dalla Spagna: si pensa al ritorno di #Kondogbia - MartimFerreira7 : RT @nonleggerlo: Una delle tante chicche contenute nel libro di @DiMarzio 'Grand Hotel Calciomercato' — (#RealMadrid #Inter #FlorentinoPer… - Kvng_eedee : RT @nonleggerlo: Una delle tante chicche contenute nel libro di @DiMarzio 'Grand Hotel Calciomercato' — (#RealMadrid #Inter #FlorentinoPer… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio mercato web

... ottenuta contro la Juventus di Pirlo: con una vittoria contro i capitolini, la squadra bergamasca può balzare al secondo posto in classifica, alle spalle della capolista.it vi ...Secondo. com i nomi principali indicati come i prossimi eredi di Handanovic sono quelli di Juan Musso e Pier Luigi Gollini . Entrambi i classe '94 hanno tenuto costantemente ...Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato così della Super Lega: “Io sono scappato dall’America per venire in Italia perché mi piace il calcio come è qui. Con i rischi della promozion ...L'Inter potrebbe riaccogliere Geoffrey Kondogbia dopo che il centrocampista ha lasciato Milano per la Spagna L'Inter nel prossimo mercato deve rinforzare la rosa di ...