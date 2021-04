Basket Serie A, Virtus Bologna e Dinamo Sassari vincono i recuperi infrasettimanali (Di giovedì 22 aprile 2021) Bologna, 21 aprile 2021 " Virtus Segafredo Bologna e Dinamo Banco di Sardegna Sassari si aggiudicano i recuperi infrasettimanali rispettivamente del 27° e del 22° turno del c ampionato di Serie A di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021), 21 aprile 2021 "SegafredoBanco di Sardegnasi aggiudicano irispettivamente del 27° e del 22° turno del c ampionato diA di ...

La Scuola Basket Arezzo è tornata in campo con tutti i suoi atleti AREZZO " La Scuola Basket Arezzo è tornata in campo con tutti i suoi atleti. L'arrivo della primavera è stato ... La preparazione per i gruppi agonisti dall'Under13 alla serie C è ospitata dal palasport ...

Caso Brindisi, cambia il calendario di Serie A: ultima giornata il 10 maggio, playoff dal 13 La Gazzetta dello Sport BASKET: Virtus batte Reggio E. e si assicura il terzo posto 22 Aprile 2021 - Gamble Partita tutta in discesa per i bianconeri che hanno sconfitto la squadra di Menetti senza alcuna preoccupazione. Tutto bene, tutti bravi, ma non - Renonews.it ...

BiC: sabato sfida finale fra Briantea84 e Santo Stefano L’ultimo atto del campionato italiano di pallacanestro in carrozzina si svolgerà sabato 24 aprile a Meda, casa della UnipolSai Briantea84 Cantù, che sfiderà l’Avis S. Stefano nella decisiva gara tre d ...

