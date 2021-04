Babysitter statunitense uccide un bambino con una mossa di wrestling | rischia la pena di morte

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ha dell’assurdo quanto accaduto a El Paso, in Texas, dove Marvin Rex Lake,di 24 anni, ha ucciso ildi un anno che aveva in custodia con unadiseguita da un placcaggio tipico del football americano. Interrogato su quanto avvenuto dagli investigatori Lake avrebbe dichiarato inizialmente di non avere alcuna idea su come il piccolo Ahren, questo il nome del, avesse subito dei traumi cerebrali, un’emorragia polmonare e il cranio fratturato. Ma le indagini della polizia non si sono fermate e il ventiquattrenne ha ammesso successivamente di aver usato delle mosse die di aver colpito ilcon un placcaggio da football americano dopo che quest’ultimo aveva strappato un cuscino. La rabbia avrebbe ...