Attenti alla blefaroplastica ‘estrema’ | “Danneggia l’occhio”

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “Le donne spesso utilizzano cosmetici che, soprattutto se non testati ufficialmente, possono essere causa di allergie e irritazioni della cute e dell’occhio, polverizzandosi sul margine delle palpebre o nell’occhio stesso, aumentando l’infiammazione cronica causata dalla secchezza oculare e contribuendo, inoltre, ad occludere gli sbocchi di alcune ghiandole (soprattutto le ghiandole di Meibomio, presenti nello spessore delle palpebre superiore e inferiore e il cui ostio si apre nel margine palpebrale interno), che producono il film lacrimale, contribuendo ad aumentarne l’infiammazione, il mal funzionamento e infine la degenerazione delle stesse, complicando ulteriormente il circolo vizioso infiammatorio che persiste in un occhio secco”. A dirlo, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra oggi, è Romina Fasciani, dell’Unità operativa complessa di Oculistica della Fondazione Policlinico universitario IRCCS Gemelli di Roma e membro del consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei Medici Oculisti (AIMO).

borghi_claudio : Ma chissà se Grillo si rende conto del danno che ha fatto a tutti, in primis alla ragazza che adesso si trova un ri… - MarcoKappa11 : @ElettroBI @75_franz6 @ApacheRossonero @GRealta Esatto, quando entro mi stendono il tappeto rosso e stanno sempre attenti alla mia salute?? - daisugacuteaf : A volte la curiosità adolescenziale, come nel mio caso, porta a un legame più profondo. È sbagliato precludersi que… - cosebuone1998 : Da oggi Cose Buone ha il suo Orto di erbe aromatiche. Siamo sempre stati attenti alla ricerca della massima qualit… - esajas1 : @matteosalvinimi ogni giorno volete tagliare una testa. attenti alla vostra. -

Ultime Notizie dalla rete : Attenti alla

Italpress

... ai quali si affiancano 65,5 milioni 2 da parte del 'Fondo per il contrastopovertà educativa ... dall'altro, dobbiamo essere estremamentenel garantire che questo investimento raggiunga il ...Bisogna stare, in questo senso, a ricordare le parole di Paolo ai Corinzi: 'Né chi pianta ... Non c'è momento migliore di questo per iniziare il ministero: rispondendotribolazione con la ...TikTok celebra l'Earth Day, che cade il 22 aprile 2021, promuovendo comportamenti improntati a sostenibilità e clean living.In silenzio. Claudio Lotito non ha preso posizione sulla Superlega e non potrebbe essere altrimenti. La squalifica sul caso tamponi, per ora di ...