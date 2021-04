Amici 20, Rudy Zerbi bacchetta due allievi: cos’hanno fatto? (Di giovedì 22 aprile 2021) Rudy Zerbi su tutte le furie contro due allievi di Amici 20. L’insegnante li ha rimproverati per il mancato rispetto delle regole Deddy e Sangiovanni, due cantanti dell’edizione in corso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 aprile 2021)su tutte le furie contro duedi20. L’insegnante li ha rimproverati per il mancato rispetto delle regole Deddy e Sangiovanni, due cantanti dell’edizione in corso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

___mariaelisa__ : RT @VERSACEHADID: comunque raffaele ha cantato dal vivo per radio deejay dove lavora rudy,sta presa di posizione da parte di rudy è cominci… - cercounnome : stavo guardando uno spezzone del daytime di amici di ieri e sono morta a terra per rudy che dice 'non ci sono santi… - zazoomblog : Amici Rudy Zerbi non si trattiene: “Se non vuoi seguire le regole sei liberissimo di andare” cos’è successo -… - irene16562564 : RT @eljvana: PAZZESSKKKOOOO luca marzano, napoli, 20 anni BALLERINO PROFESSIONISTA DI AMICI altro che francesca tocca suuuuu RUDY FAI BALLA… - giocor2 : #TZVIP vogliamo tommy ad amici nella squadra di Rudy ??????????????#MaurizioCostanzoShow -