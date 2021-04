Aiutatemi a comprendere il potere del coro di vulve

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 aprile 2021) La vostra vulva ha mai cantato? La mia no; dovrei preoccuparmi? Forse andrò controcorrente e il mio pensiero cadrà al di là del “politically correct”, ma sono l’unica a considerare la celebre pubblicità di Nuvenia con la vulva canterina un po’ too much? Apprezzo molto le campagne lanciate dall’azienda di assorbenti, ma non capisco lo scalpore suscitato dallo spot “Viva la Vulva”, né il suo potenziale. La pubblicità non mi ha sconvolto, né tantomeno ha generato in me disgusto, vergogna o indignazione. Però, a dire la verità, non mi è parso neppure illuminante e rivoluzionario: conosco l’aspetto della vulva, non a caso ne ho una qui a portata di mano; non ho bisogno di vederla sotto forma di arancia, mollusco, conchiglia o fodero di un borsellino per farmene un’idea più chiara. Così come non ho bisogno di guardare in tv una ragazza in bagno alle prese con un assorbente per comprenderne ...