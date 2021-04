Vaccini Covid, Fontana: "Entro luglio tutti avranno avuto almeno una dose" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano - Ieri in Lombardia "abbiamo superato 65mila Vaccini in un giorno, il sistema ha funzionato molto bene. La prossima settimana alzeremo l'asticella verso l'alto ". A dirlo è stato il governatore ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano - Ieri in Lombardia "abbiamo superato 65milain un giorno, il sistema ha funzionato molto bene. La prossima settimana alzeremo l'asticella verso l'alto ". A dirlo è stato il governatore ...

RobertoBurioni : Negli Stati Uniti tutti da oggi possono vaccinarsi contro COVID-19. Tra poco avranno vaccini in eccedenza e EU dovr… - reportrai3 : Esclusiva #Report: ecco i contratti 'segreti' di Pfizer e Moderna per i vaccini anti-Covid - LegaSalvini : COVID: LEGA, 'SU PUNTATA REPORT VACCINI LOMBARDIA PRONTO ESPOSTO AD AGCOM'. 'Il servizio sulla campagna vaccinale… - RisolutoOnline : Covid: vaccini, ritorna in Sicilia l'Open weekend con un giorno in più - ghiacciosottile : Hanno avuto parenti morti, covid, chiusure per mesi, vaccini non pervenuti, aiuti dallo stato non pervenuti, scuole… -