Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 21/04/21 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Queen Mary, SacraReda, una pregunta: ma non possiamo direttamente silurare Luca Cenerelli e toglierci il pensiero invece di dover sprecare puntate intere a metterlo alla gogna? Mi spiego: a me Luca non piace e credo di averlo criticato praticamente dal giorno 1. Ho trovato pessime le uscite fatte sui social riguardo ad Angela e quindi assolutamente LUNGI DA ME volerlo difendere, anzi se venisse botolato né mi mancherà né avrei da ridire. Di tutte le cose poco carine che ha detto, questa continua allusione al fatto che la dama per questioni anagrafiche non possa più avere figli è stata per me la peggiore per il semplice fatto che io sono certa che ANCORA ADESSO a Cenerelli non sia chiaro quanto l’argomento figli/maternità possa andare a toccare nel profondo l’animo femminile e quanto questo suo continuo ostentare di aver bisogno di una compagna sforna marmocchi possa diventare ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Queen Mary, SacraReda, una pregunta: ma non possiamo direttamente silurare Luca Cenerelli e toglierci il pensiero invece di dover sprecare puntate intere a metterlo alla gogna? Mi spiego: a me Luca non piace e credo di averlo criticato praticamente dal giorno 1. Ho trovato pessime le uscite fatte sui social riguardo ad Angela e quindi assolutamente LUNGI DA ME volerlo difendere, anzi se venisse botolato né mi mancherà né avrei da ridire. Di tutte le cose poco carine che ha detto, questa continua allusione al fatto che la dama per questioni anagrafiche non possa più avere figli è stata per me la peggiore per il semplice fatto che io sono certa che ANCORA ADESSO a Cenerelli non sia chiaro quanto l’argomento figli/maternità possa andare a toccare nel profondo l’animo femminile e quanto questo suo continuo ostentare di aver bisogno di una compagna sforna marmocchi possa diventare ...

