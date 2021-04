Advertising

rtl1025 : ?? #Terrorismo: preso nel casertano complice strage Nizza. Si chiama Endri #Elezi ed è stato arrestato a Sparanise i… - PMO_W : RT @fcolarieti: Terrorismo: preso nel Casertano complice strage Nizza - Ultima Ora - ANSA - fcolarieti : Terrorismo: preso nel Casertano complice strage Nizza - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Terrorismo: preso nel Casertano complice strage Nizza: (ANSA) - NAPOLI, 21 APR - Si chiama Endri Elezi ed è stato a… - fabyanaxxx : RT @rtl1025: ?? #Terrorismo: preso nel casertano complice strage Nizza. Si chiama Endri #Elezi ed è stato arrestato a Sparanise il complice… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo preso

Agenzia ANSA

Si chiama Endri Elezi ed è stato arrestato a Sparanise, in provincia di Caserta, il complice dell'autore della strage di Nizza del 14 luglio 2016. Elezi, 28enne di origine albanese, era destinatario ...Così come non ci saranno modifiche nella ''lotta contro il'' che sta conducendo il Ciad. ... non ci saranno differenze di atteggiamento da parte della comunità internazionale, che ha...Si chiama Endri Elezi ed è stato arrestato a Sparanise, in provincia di Caserta, il complice dell'autore della strage di Nizza del 14 luglio 2016. (ANSA) ...L'allarme è comparso ieri sul sito dell'ambasciata americana e ha creato preoccupazione nelle forze politiche. «Non viaggiare in Italia a causa» del diffondersi del Covid-19, si legge, «i centri per i ...