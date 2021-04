Superlega: Atletico Madrid si chiama fuori, 'Simeone e giocatori soddisfatti' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Madrid, 21 apr. - (Adnkronos) - Anche l'Atletico Madrid si chiama ufficialmente fuori dal progetto della Superlega con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. "Il Consiglio d'Amministrazione dell'Atletico Madrid, riunitosi questo mercoledì mattina, ha deciso di comunicare alla Superlega e al resto dei club fondatori la propria decisione di non ufficializzare definitivamente la propria adesione al progetto -spiega la nota della società spagnola-. L'Atletico Madrid, ha deciso lunedì scorso di aderire a questo progetto in risposta a circostanze che oggi non esistono più. Per il club è essenziale l'armonia tra tutti i gruppi che compongono la famiglia biancorossa, soprattutto i nostri tifosi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr. - (Adnkronos) - Anche l'siufficialmentedal progetto dellacon un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. "Il Consiglio d'Amministrazione dell', riunitosi questo mercoledì mattina, ha deciso di comunicare allae al resto dei club fondatori la propria decisione di non ufficializzare definitivamente la propria adesione al progetto -spiega la nota della società spagnola-. L', ha deciso lunedì scorso di aderire a questo progetto in risposta a circostanze che oggi non esistono più. Per il club è essenziale l'armonia tra tutti i gruppi che compongono la famiglia biancorossa, soprattutto i nostri tifosi. ...

Advertising

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Atletico considera il ritiro dalla #SuperLega! - repubblica : ?? Superlega, finito il vertice dei club: lasciano tutte le inglesi. L'Atletico per ora va avanti, il Barça fara' vo… - tuttosport : Fuga dalla #Superlega? Voci su 4 inglesi e l'#Atletico pronte a lasciare ?? - Marylena_88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SUPERLEGA L'Atletico Madrid lascia la Superlega Squadra e allenatore soddisfatti per la decisione ?? - cody53250131 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SUPERLEGA L'Atletico Madrid lascia la Superlega Squadra e allenatore soddisfatti per la decisione ?? -