Sbattono a terra e feriscono una 73enne affetta da demenza. Due agenti di polizia nella bufera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Due agenti di polizia sono stati accusati di aver ferito una donna di 73 anni affetta da demenza durante un arresto. La donna, Karen Garner, è stata sbattuta a terra e ammanettata dai due agenti del dipartimento di polizia di Loveland (Colorado), riportando la lussazione della spalla, un braccio fratturato e un polso slogato. Le foto dell’accaduto, risalente al 26 giugno 2020, sono state rese pubbliche dall’avvocato Sarah Schielke. Karen Garner era stata accusata di aver rubato alcuni oggetti da un negozio al dettaglio della multinazionale statunitense Walmart. Come riportato da NBCNews, l’avvocato Schielke ha precisato che Karen soffre di demenza e afasia sensoriale, che compromettono la sua capacità di comunicare verbalmente con le ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Duedisono stati accusati di aver ferito una donna di 73 annidadurante un arresto. La donna, Karen Garner, è stata sbattuta ae ammanettata dai duedel dipartimento didi Loveland (Colorado), riportando la lussazione della spalla, un braccio fratturato e un polso slogato. Le foto dell’accaduto, risalente al 26 giugno 2020, sono state rese pubbliche dall’avvocato Sarah Schielke. Karen Garner era stata accusata di aver rubato alcuni oggetti da un negozio al dettaglio della multinazionale statunitense Walmart. Come riportato da NBCNews, l’avvocato Schielke ha precisato che Karen soffre die afasia sensoriale, che compromettono la sua capacità di comunicare verbalmente con le ...

