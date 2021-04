Sassoli | “Chiederemo alla Turchia di rivedere la decisione sulla Convenzione di Istanbul”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Il ritiro delladidimostra chiaramente che assistiamo a un regresso per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici. Le donne hanno sofferto in modo sproporzionato delle conseguenze della pandemia e di un aumento della violenza nei loro confronti negli ultimi mesi, e questainfligge un duro colpo ai progressi compiuti in questo settore. Il Parlamento europeo continuerà a militare per un capovolgimento dellarelativa al recesso delladi”. Sono state le parole del presidente del Parlamento europeo, David, al Consiglio d’Europa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.