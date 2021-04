Riforestazione e packaging compostabile | l’impegno green di Misura

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In occasione della Giornata della Terra, nata 51 anni fa per sottolineare la necessità di tutelare e conservare le risorse naturali del pianeta,, il brand del Gruppo Colussi, ricorda il suo impegno sul fronte della sostenibilità. “La svolta più radicale è stata sulla riduzione della plastica usa e getta – ricorda l’azienda – grazie allo sviluppo di soluzioni innovative che trasformano, in un’ottica di economia circolare, i rifiuti degli imballaggi alimentari in compost che fertilizza i suoli, oppure in confezioni completamente riciclabili. E’ stata così la prima azienda alimentare a livello internazionale che ha scelto ilper i prodotti da scaffale, una confezione che mantiene inalterata la qualità di prodotti che mediamente devono durare a lungo sugli scaffali dei negozi, fuori dal banco frigo. Questa strategia, insieme alla ...

Per farlo ha iniziato a progettarecompletamente riciclabili, ha evitato il polistirene ... che aveva messo sul piatto 100 milioni di dollari per attività dicon il suo Right ...... se all'inizio del camp qualcuno buttava ildel pranzo o le bottigliette vuote per terra ... poiché abbiamo calcolato che attraverso questa opera diè possibile sequestrare un ...In occasione della Giornata della Terra, nata 51 anni fa per sottolineare la necessità di tutelare e conservare le risorse naturali del pianeta, Misura, il brand del Gruppo Colussi, ricorda il suo imp ...Apple lancia il primo Restore Fund: 200 milioni di dollari per rimuovere la Co2 dall'atmosfera. Tra i partner anche Goldman Sachs ...