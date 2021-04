Riaperture, movimento IoApro: “Riapriremo il 26 aprile e no al coprifuoco” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il no alla riapertura dei locali al chiuso, scende sul sentiero di guerra il movimento IoApro: “Riapriremo il 26 aprile e no al coprifuoco” (Getty Images)Il Premier Mario Draghi non cede al pressing della Lega e nel corso del summit con i rappresentanti delle Regioni avrebbe confermato la linea della prudenza: secondo le indiscrezioni trapelate sulla bozza del decreto che regolamenterà le Riaperture e ne fisserà il calendario, e che dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi, dal 26 aprile riapriranno in zona gialla i ristoranti, a pranzo e a cena, ma solo quelli che dispongono di spazi all’aperto. LEGGI ANCHE –> Covid, Lamorgese: “Riaprire non significa un liberi tutti” Dall’1° giugno alzeranno le saracinesche anche i locali ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il no alla riapertura dei locali al chiuso, scende sul sentiero di guerra il: “il 26e no al” (Getty Images)Il Premier Mario Draghi non cede al pressing della Lega e nel corso del summit con i rappresentanti delle Regioni avrebbe confermato la linea della prudenza: secondo le indiscrezioni trapelate sulla bozza del decreto che regolamenterà lee ne fisserà il calendario, e che dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi, dal 26riapriranno in zona gialla i ristoranti, a pranzo e a cena, ma solo quelli che dispongono di spazi all’aperto. LEGGI ANCHE –> Covid, Lamorgese: “Riaprire non significa un liberi tutti” Dall’1° giugno alzeranno le saracinesche anche i locali ...

gipscli : #riaperture All’insegna della finzione, del “braccino”,delle riserve mentali Con tanti profili di incostituzionalit… - 16q___ : RT @longagnani: @BergaminiAldo @PiranSim @lucabattanta A Modena il movimento 'spontaneo' Priorità alla scuola chiede, per le riaperture, sc… - Luciano06815942 : RT @longagnani: @BergaminiAldo @PiranSim @lucabattanta A Modena il movimento 'spontaneo' Priorità alla scuola chiede, per le riaperture, sc… - joseadss : RT @longagnani: @BergaminiAldo @PiranSim @lucabattanta A Modena il movimento 'spontaneo' Priorità alla scuola chiede, per le riaperture, sc… - sil_viar0 : RT @longagnani: @BergaminiAldo @PiranSim @lucabattanta A Modena il movimento 'spontaneo' Priorità alla scuola chiede, per le riaperture, sc… -