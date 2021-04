Per i 5S Grillo è diventato un «problema». E Conte prova a porre rimedio (Di mercoledì 21 aprile 2021) «La verità è che per noi Grillo è un mega problema». La sincerità con cui i parlamentari M5S si sfogano dietro anonimato è disarmante. Quel video con cui il “garante” difende il figlio a discapito della presunta vittima ha lasciato tutti a bocca aperta. Perché questa volta la “sparata” del fondatore non era rivolta a un avversario politico, né annunciava per editto novità epocali per la vita del Movimento, minava alle fondamenta l’intera narrazione grillina degli ultimi quattordici anni. «Sembrava pazzo, completamente fuori di senno», confida un altro eletto, preoccupato per le possibili ricadute elettorali del messaggio. Lo sconcerto è tale che poco prima di cena è costretto a intervenire Giuseppe Conte, il leader in pectore del M5S che per un giorno aveva preferito eclissarsi, senza riuscire però a non dare nell’occhio. Ma il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) «La verità è che per noiè un mega». La sincerità con cui i parlamentari M5S si sfogano dietro anonimato è disarmante. Quel video con cui il “garante” difende il figlio a discapito della presunta vittima ha lasciato tutti a bocca aperta. Perché questa volta la “sparata” del fondatore non era rivolta a un avversario politico, né annunciava per editto novità epocali per la vita del Movimento, minava alle fondamenta l’intera narrazione grillina degli ultimi quattordici anni. «Sembrava pazzo, completamente fuori di senno», confida un altro eletto, preoccupato per le possibili ricadute elettorali del messaggio. Lo sconcerto è tale che poco prima di cena è costretto a intervenire Giuseppe, il leader in pectore del M5S che per un giorno aveva preferito eclissarsi, senza riuscire però a non dare nell’occhio. Ma il ...

