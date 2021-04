Advertising

LaGazzettaWeb : Maglie, branco perseguita e aggredisce 15enne: indagati 7 studenti -

Ultime Notizie dalla rete : Maglie branco

La Gazzetta del Mezzogiorno

...un avviso di conclusione delle indagini a sette studenti di una scuola superiore di, tra i ... tuttavia, non ha sortito alcun effetto, anzi ha inasprito ancor di più gli animi delfino a ......per verificare se gli insegnanti e il dirigente scolastico di una scuola superiore disiano ... Questa volta ilera composto da più ragazzi che si sarebbero scagliati contro Marco durante l'...LECCE - La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Lecce ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a sette studenti di una scuola superiore di Maglie, tra i 15 e i 16 anni, accusati ...MAGLIE (Lecce) - Troppi casi di bullismo su uno studente alla presenza del professori in classe. Il caso del ragazzo di 15 anni bersagliato dai suoi compagni ...