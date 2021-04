Lo scienziato Richard Dawkins alla gogna Lgbt | “E’ transfobico” | e gli ritirano il premio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr — I trans, quella categoria talmente discriminata e minoritaria che se unodi fama internazionale osa criticarli gli vengono tolti premi ed onorificenze: è successo al biologo britannico, il quale si è visto ritirare ilcome «umanista dell’anno» dall’American humanist association (Aha) per alcune frasi non allineate sull’argomento. Lo riferisce il Guardian. Motivazione ufficiale:avrebbe «umiliato gruppi emarginati» con il «pretesto della divulgazione scientifica». Un atteggiamento, questo, che rivelerebbe «un approccio antitetico ai valori umanisti». Proprio così: in questa nuova era militarizzata dal culto arcobaleno, utilizzare argomenti scientifici per sostenere una tesi che solleva dei dubbi nei confronti dei trans ...