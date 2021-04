L' incredibile fiasco di chi ha voluto la Superlega

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La sera del 15 luglio 2016, nelle convulse ore del tentato golpe in Turchia ai danni di Erdogan, un acuto osservatore commentò in tv: i colpi di stato hanno possibilità di riuscire solo se vengono portati a termine entro le prime 48 ore. Dopo, il potere si ricostituisce, si riorganizza, soprattutto reagisce e in qualche modo te la fa pagare. Così l'ambiziosasi è accartocciata un po' penosamente su sé stessa, sulle proprie differenze interne, sulle naturali diffidenze tra inglesi e resto del mondo che sono venute al pettine dopo le ovvie pressioni dei governi di mezza Europa, che pure incredibilmente non erano state messe in conto. Appena ieri avevamo peccato di eccessivo ottimismo, scrivendo che i dodici della, pur finendo per sedersi al tavolo delle trattative, avrebbero comunque mantenuto il coltello dalla parte del manico. E ...