Leonardo cresce nell’elettronica navale con acquisizione 30% di GEM

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) –ha acquisito una partecipazione del 30% di GEM elettronica, società italiana specializzata nella produzione di radar 3D di piccole e medie dimensioni, sensori elettro-ottici e sistemi inerziali per il settore marittimo, avionico e terrestre.ha anche un’opzione d’acquisto per aumentare la propria quota nel capitale di GEM ed acquisirne il controllo entro il 2024. L’operazione contribuirà al rafforzamento competitivo nel business dell’elettronica, in particolare della sensoristica a corto e medio raggio, e consentirà adi ampliare e diversificare la propria offerta ve migliorare i processi di ingegneria, produzione e commercializzazione di prodotti di fascia diversa rispetto a quelli a portafoglio. GEM opera su settori complementari a quelli di, ...