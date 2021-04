“L’amica geniale 3” | confermato il cast e le protagoniste

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ci saranno ancora Gaia Girace e Margherita Mazzucco Non ci saranno grandi cambiamenti neldella terza stagione della serie "". A dispetto di quanto si pensava non vi saranno variazioni nemmeno per le due. Lila e Elena saranno sempre interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco, saranno presenti in tutti gli episodi del nuovo capitolo. Inoltre anche tutti gli altri attori sono stati confermati come ha spiegato il nuovo regista Daniele Luchetti, che ha preso il posto di Saverio Costanzo e ha parlato dei nuovi episodi a "Variety". Inizialmente si era pensato che la Mazzucco e la Girace potessero presenziare solo in alcune puntate per fare spazio ad altri attrici che sottolineassero il passaggio temporale che vedremo nella terza stagione.