La F1 si appresta a vivere un grande ritorno a Imola

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il campionato di F1 più lungo di sempre è entrato in azione, con la prima di ben 23 gare del 2021 che ha già offerto un incredibile spettacolo in Bahrain. I cambiamenti introdotti all’inizio della stagione sembrano avere già fatto la differenza, riducendo il divario tra i piloti del gruppo di testa rispetto alla fine del 2020, con Lewis Hamilton e Max Verstappen competitivi fino alle battute finali. La situazione sembra essere più o meno la stessa in mezzo alla griglia di partenza, con McLaren, Ferrari e AlphaTauri quasi inseparabili in alcuni punti della gara. Il secondo appuntamento in calendario vedrà il rientro dicon il Gp dell’Emilia Romagna, dove molti spereranno di ripetere le prestazioni del 2020. Con la conquista della bandiera a scacchi, Hamilton aveva contribuito a regalare alla Mercedes il settimo titolo costruttori consecutivo ...