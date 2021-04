Jedà lancia una frecciatina a Roger Garth su Instagram

(Di mercoledì 21 aprile 2021)controNella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi Vera Gemma ha ricevuto diversi attacchi da parte di vari naufraghi in gara con lei. Al fidanzato, presente in studio, tutto questo non è piaciuto e ha detto la sua,ndo in seguito sui social unae ad Akash L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi: Jeda lancia una frecciatina ad Akash, ma poi ci ripensa e cancella tutto (FOTO) #isoladeifamosi… - Novella_2000 : #Jeda lancia una frecciatina ad Akash Kumar (ma poi cancella tutto) - FOTO #isola - camismyikigai : Jeda lancia l’arco con tutte le frecce #isola #faribona -

Ultime Notizie dalla rete : Jedà lancia

Novella 2000

Jeda è il giovanissimo fidanzato di Vera Gemma , naufraga de L'Isola dei Famosi 2021 . 'Ciao amore mi senti?' - dice il giovanissimo ragazzo dell'attrice che dallo studioun messaggio di incoraggiamento alla fidanzata - 'voglio dirti una cosa: stai veramente spaccando tutto. Continua così, Maximum sta facendo il tifo per te, ce la sta mettendo tutta per rimanere ...Unaspezzata per se stessa ma anche per i tanti che si sentono come lei gratuitamente etichettati per amare qualcuno con tanti più o tanti meno anni: " Credo che qualunque donna abbia il ...