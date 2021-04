Inter conferma 'non facciamo più parte del progetto Superlega' (Di mercoledì 21 aprile 2021) "FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League". Con una nota ufficiale il club nerazzurro ribadisce quanto anticipato all'ANSA in nottata. "Siamo sempre ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) "FCnazionale Milanoche il Club non fa piùdelSuper League". Con una nota ufficiale il club nerazzurro ribadisce quanto anticipato all'ANSA in nottata. "Siamo sempre ...

SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA #INTER CONFERMA USCITA DALLA SUPERLEGA 'IL CALCIO DEVE CONTINUARE A EMOZIONARE I TIFOSI' ??… - FBiasin : Comunicato #Inter: 'FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto #SuperLeague. Siamo… - FcInterNewsit : Suning conferma: nessuna intenzione di cedere l'Inter. La ESL permetterà il rimborso del prestito di Goldman Sachs - MiTomorrow : «FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League». Ecco cosa sta succedend… - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) - Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, anche l'Inter conferma ufficialmente in una nota che i… -