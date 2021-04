Il Partito Democratico e la questione dei diritti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Enrico Letta si è recentemente soffermato, affrontando il destino della “legge Zan”, sullarappresentata dal peso dei “” nella proposta politica del Pd e ha dichiarato di non essere disposto ad ammainare le “bandiere” di quella che resta la più significativa forza progressista italiana. Mi pare un buon inizio, come mi erano sembrate davvero confortanti le affermazioni sullo ius soli o il riferimento alla battaglia per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki di alcune settimane fa. Dico di più. Io credo che il Pd debba fare delladeiumani, civili e sociali (che vanno sempre assolutamente tenuti insieme) una tappa essenziale di carattere identitario. Da troppo tempo si avverte infatti il bisogno di una forza di sinistra coraggiosa che non si faccia incatenare dal ...