Il diabolico scherzo de Le Iene a Biggie dei Boomdabash (Di mercoledì 21 aprile 2021) Biggie Bash dei Boomdabash è stato vittima di un diabolico scherzo de Le Iene, organizzato con la complicità di Corti e Onnis. La voce del gruppo salentino artefice dei migliori tormentoni estivi è particolarmente religioso e teme in modo ossessivo il demonio. Si è trovato faccia a faccia con una donna posseduta e ha mostrato sin da subito i primi segni di cedimento ed instabilità davanti ai compagni di squadra Stefano Corti e Alessandro Onnis. I Boomdabash sono stati convocati in una antica masseria con la scusa di realizzare una intervista per una televisione locale. In realtà l’intervista non è mai stata in programma: si trattava di uno scherzo che Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno organizzato con Le Iene ai danni di Biggie ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)Bash deiè stato vittima di unde Le, organizzato con la complicità di Corti e Onnis. La voce del gruppo salentino artefice dei migliori tormentoni estivi è particolarmente religioso e teme in modo ossessivo il demonio. Si è trovato faccia a faccia con una donna posseduta e ha mostrato sin da subito i primi segni di cedimento ed instabilità davanti ai compagni di squadra Stefano Corti e Alessandro Onnis. Isono stati convocati in una antica masseria con la scusa di realizzare una intervista per una televisione locale. In realtà l’intervista non è mai stata in programma: si trattava di unoche Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno organizzato con Leai danni di...

