I numeri in chiaro, Pregliasco: «Riaperture? Ci sarà un prezzo da pagare. Coprifuoco alle 23 possibile, ma non adesso» – Il video (Di mercoledì 21 aprile 2021) «Il dato di oggi evidenza un andamento stabile ma decrescente. Dal 6 aprile diminuiscono i nuovi casi ma anche i saldi dei soggetti malati e dei ricoverati in terapia intensiva hanno finalmente il segno negativo. Purtroppo sono ancora tanti i decessi per Covid, 364 solo oggi. Mezzo milione, invece, le persone attualmente positive, un valore che è ancora sottostimato». A parlare a Open è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'istituto Galeazzi di Milano. I numeri forniti oggi dalla Protezione civile parlano di un calo di ricoveri e di terapie intensive, 13.844 nuovi contagi in 24 ore, 475.635 attualmente positivi e un tasso di positività in lieve diminuzione (oggi è del 3,9 per cento, ieri del 4,1). I dimessi e i guariti, in una sola giornata, sono 20.552 in più. Le Riaperture Oggi impossibile ...

