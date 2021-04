Hannibal | Mads Mikkelsen avrebbe voluto baciare Hugh Dancy nel finale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) A proposito diha ammesso di aver riflettuto a lungo sulla possibilità dinel: 'Io e lui lo avremmo fatto'.è noto soprattutto per aver interpretatoLecter in. In occasione di un'intervista con Vulture, l'attore ha ammesso di aver riflettuto a lungo sulla possibilità di un bacio conin corrispondenza deldi serie. I fan dihanno a lungo sottolineato la tensione omosessuale presente tra il personaggio diLecter (interpretato da) e quello del profiler ...

Sembra cheMikkelsen sia uno degli attori più richiesti del momento. La star diha firmato non solo per sostituire Johnny Depp nella saga di Animali Fantastici , ma anche per affiancare Harrison ...Coloro che hanno (ri)scritto e (ri)immaginato il rapporto ambiguo e controverso fra il profiler Will Graham (uno straordinario Hugh Dancy) e il serial killerLecter (un meraviglioso...A proposito di Hannibal, Mads Mikkelsen ha ammesso di aver riflettuto a lungo sulla possibilità di baciare Hugh Dancy nel finale: 'Io e lui lo avremmo fatto'. Mads Mikkelsen è noto soprattutto per ave ...Mads Mikkelsen ha svelato dei retroscena sul finale della terza stagione di Hannibal e il tanto atteso bacio tra lui e Hugh Dancy.