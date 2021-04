Grillo col suo video è arrivato a un punto di non ritorno

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Non ci sono più attenuanti. Ildidi qualche giorno fa segna definitivamente la fine dell’ipocrisia che ruota intorno ai 5Stelle e alla loro vera natura. Ed è bene ricordarlo per un motivo fondamentale alla luce degli avvenimenti politici degli ultimi tempi: l’alleanza strutturale con il Pd. La discesa in campo del comico ha sdoganato l’uso smodato, assurdo e violento di un linguaggio e di un modo di fare “politica” aggredendo l’avversario, nemico, denigrandolo con ogni pretesto. Odio fomentato in rete con una strategia mirata e virale. Uno dei tanti metodi utilizzati ha visto dilagare il loro populismo miscelato ad un giustizialismo becero e ignorante. Ogni avviso di garanzia, anche di un parente, veniva utilizzato per denigrare violentemente il politico di turno. Naturalmente con una grande eccezione: non doveva essere un grillino, ...

Anche Marco Travaglio commenta il video di Beppe Grillo che difende il figlio dalle accuse di stupro e che ha provocato un terremoto nel mondo politico. "L'altroieri - scrive Travaglio nel suo fondo s ...