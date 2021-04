Green pass | cos’è la certificazione per spostarsi tra le regioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

La Legge per Tutti

Braccio di ferro anche sulla questione delsul quale in Alto Adige hanno anticipato per i ristoranti. 'Ho telefonato a Kompatscher e l'ho invitato alla prudenza, dovremo impugnare quella ...No aBolzano 'Ho telefonato a Kompatscher e l'ho invitato alla prudenza, dovremo impugnare quella legge. Non è ancora tempo per quel provvedimento', ha aggiunto la Gelmini sul...Dal 26 aprile tornano le zone gialle in cui ci si potrà spostare liberamente, ma per muoversi tra regioni arancioni e rosse sarà necessario il green pass ...Per conoscere quale sarà il futuro di Siena e della Toscana dovremmo comunque attendere i numeri dei bollettini covid dei prossimi giorni e la conseguente scelta di Cabina di Regia e ministero della S ...