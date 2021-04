Gabriel Garko dice addio alla sua storia d’amore con Gaetano (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’attore Gabriel Garko è tornato single: fine della sua storia d’amore con il 23enne di nome Gaetano Gabriel Garko e Gaetano, il 23enne impiegato all’aeroporto di Milano Malpensa, si sono lasciati. La loro storia è durata pochi mesi e adesso l’attore romano è tornato single. E svela in un’intervista: “Sono single, da quando mi sono dichiarato faccio molta più fatica ad acchiappare”, dice scherzando, come riporta Today. L’attore aveva fatto coming out ad ottobre scorso dalle mura di Cinecittà, dove si trovava la ex fidanzata, storia che non è stata realmente vissuta, Rosalinda Cannavò, collega dell’attore torinese, che ha partecipato al Grande Fratello Vip. Intanto l’amore con Gaetano è ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’attoreè tornato single: fine della suacon il 23enne di nome, il 23enne impiegato all’aeroporto di Milano Malpensa, si sono lasciati. La loroè durata pochi mesi e adesso l’attore romano è tornato single. E svela in un’intervista: “Sono single, da quando mi sono dichiarato faccio molta più fatica ad acchiappare”,scherzando, come riporta Today. L’attore aveva fatto coming out ad ottobre scorso dalle mura di Cinecittà, dove si trovava la ex fidanzata,che non è stata realmente vissuta, Rosalinda Cannavò, collega dell’attore torinese, che ha partecipato al Grande Fratello Vip. Intanto l’amore conè ...

Mariell09526214 : Buongiorno a tutti solita pausa caffè e domanda perché Tommaso si ferma a dormire a Roma non è che c'entra Gabriel Garko? - blogtivvu : Gabriel Garko è fidanzato? “Dopo coming out acchiappo meno”, e parla di Tommaso Zorzi #tzvip - retewebitalia : Gabriel Garko: “Mi hanno dato della mign…, ora parlo io” - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi… - SPYit_official : Gabriel Garko parla dell’Ares gate, del coming out e di come è cambiata la sua vita adesso che non deve nascondersi… - minor_goddess : RT @zazoomblog: Gabriel Garko : basta bugie su di me, dall'ares-gate al mio coming out, alla petrol-mafia! -