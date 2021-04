Fognini squalificato a Barcellona. Ora Roma è a rischio (Di giovedì 22 aprile 2021) Fabio Fognini squalificato all’ATP di Barcellona. L’esclusione è arrivata dopo una frase del ligure. Barcellona (SPAGNA) – Fabio Fognini squalificato all’ATP di Barcellona. Giornata no per il ligure che, dopo aver perso 6-0 il primo set contro il numero 147 al mondo Zapata Miralles, incappa in un nuovo errore che non gli consente più di continuare il match. Non è ancora chiaro cosa è successo in campo. Sul 4-4 del secondo set il giudice di linea ha richiamato l’attenzione di quello di sedia per una frase detta dal tennista ligure. La decisione definitiva è stata presa dopo un confronto con il supervisor del torneo, ma sono ancora diversi i punti da chiarire. Fognini si difende: “Ho fatto di peggio” Una decisione non condivisa da Fabio ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Fabioall’ATP di. L’esclusione è arrivata dopo una frase del ligure.(SPAGNA) – Fabioall’ATP di. Giornata no per il ligure che, dopo aver perso 6-0 il primo set contro il numero 147 al mondo Zapata Miralles, incappa in un nuovo errore che non gli consente più di continuare il match. Non è ancora chiaro cosa è successo in campo. Sul 4-4 del secondo set il giudice di linea ha richiamato l’attenzione di quello di sedia per una frase detta dal tennista ligure. La decisione definitiva è stata presa dopo un confronto con il supervisor del torneo, ma sono ancora diversi i punti da chiarire.si difende: “Ho fatto di peggio” Una decisione non condivisa da Fabio ...

